Famiglia nel bosco il perito Cantelmi parla di ordinanza shock e presagisce una procedura di adozione

Il perito Cantelmi si è espresso riguardo alla famiglia nel bosco, definendo l’ordinanza come “shock”. Ha inoltre anticipato che potrebbe avviarsi una procedura di adozione. Dopo l’allontanamento di Catherine e il trasferimento dei figli, Cantelmi ha commentato la situazione senza entrare nel merito delle motivazioni o delle cause che hanno portato a queste decisioni.

Nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, i tre figli della coppia anglo-australiana proseguiranno il percorso senza la madre Catherine, allontanata dalla casa famiglia, mentre è previsto il trasferimento dei minori in un'altra struttura. Il perito Tonino Cantelmi definisce la misura "ordinanza shock" e avverte del rischio adozione.