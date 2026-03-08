La famiglia del bosco è al centro di un caso che ha suscitato molte discussioni. Il Tribunale dei minori ha deciso di allontanare i bambini dai genitori, decisione che ha diviso l’opinione pubblica. La vicenda riguarda una famiglia che vive in un’area boschiva e ha scatenato reazioni contrastanti tra chi sostiene la tutela dei minori e chi difende il diritto di vivere con i figli.

Il caso della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, nel Chieti, continua a far discutere e a sollevare polemiche dopo la nuova decisione del tribunale minorile di disporre l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham dai tre figli e il loro trasferimento in un’altra struttura protetta. Il coordinatore di #DifesaMinori, Domenico Liberati, è intervenuto sulla vicenda che riguarda i tre bambini allontanati già lo scorso 20 novembre dai genitori, dicendo: “Non sono minori, sono i nostri figli“. I piccoli, due gemelli di sei anni e una bambina di otto, sono attualmente ospitati in una casa famiglia, ma nei giorni scorsi la situazione si è ulteriormente complicata: il 6 marzo la madre è stata appunto allontanata anche dalla struttura in cui vivevano temporaneamente i figli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia del bosco, un caso che divide: ‘Non sono minori, sono i nostri figli’

Sono entrata al Beccaria per uno spettacolo, e ne sono uscita pensando che quei ragazzi sono tutti figli nostriLo spettacolo del giorno s’intitola Errare Humanum Est, per sensibilizzare, prevenire, educare al comportamento civile.

Famiglia del bosco, madre separata dai figli: la notte dello straziante distacco che divide l’Italia, i tormenti di NathanSi è consumato nel silenzio più pesante quello che per settimane era stato temuto: il distacco tra una madre e i suoi figli.

Stranger Things Inspired Visual Novel Where ALL Your Choices Matter | PINK NOISE | Episode 1

Altri aggiornamenti su Famiglia del bosco un caso che divide....

Temi più discussi: Blog | Nella storia della famiglia nel bosco vedo una grave inadeguatezza delle istituzioni di tutela; Famiglia nel bosco, il Tribunale: allontanare la madre e separare i bambini; Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti.

Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Legali preparano ricorso: cosa succede oraLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Legali preparano ricorso: cosa succede ora ... tg24.sky.it

Famiglia nel bosco: le reazioni alle decisioni del Tribunale dei minoriTante le reazioni alle ultime disposizioni del Tribunale dei minori per la famiglia nel bosco: l'allontanamento della madre e il trasferimento dei bambini ... rete8.it

Per favore NON leggete questo post, se vi interessa soltanto fare POLEMICA. Ci sono alcuni punti che vanno chiariti sulla «famiglia del bosco». Purtroppo quando una vicenda diventa fortemente politicizzata è difficile non farsi trascinare dal rumore. Provare a - facebook.com facebook

La famiglia del bosco tra i limiti del diritto e il ricorso al buon senso x.com