Fabrizio Romano si espone | Il mio lavoro è raccontare ma non posso firmare i contratti dell’Inter
Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo, ha spiegato di essere impegnato a raccontare le notizie sul calcio, in particolare sui trasferimenti dei giocatori, senza tuttavia firmare contratti o partecipare alle trattative dell’Inter. Durante un’intervista, ha chiarito i limiti del suo ruolo, sottolineando che fornisce informazioni, ma non ha responsabilità dirette nelle operazioni di mercato della società nerazzurra.
Inter News 24 Fabrizio Romano ha svelato i meccanismi che regolano le notizie sui trasferimenti dei nerazzurri: le sue dichiarazioni. Il confine tra informazione e influenza è estremamente sottile, specialmente quando si parla di trattative che coinvolgono la Beneamata. Ai microfoni di Ultimo Uomo, il noto cronista ha spiegato come la rivelazione anticipata di un interesse possa attirare l’attenzione di altre società, complicando il lavoro dei direttori sportivi. Un caso emblematico resta quello di Lazar Samardzic, il fantasista serbo dal mancino educato, il cui trasferimento a Milano saltò in modo clamoroso nonostante le tappe burocratiche fossero ormai concluse. 🔗 Leggi su Internews24.com
