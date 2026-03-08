Fabrizio Romano si espone | Il mio lavoro è raccontare ma non posso firmare i contratti dell’Inter

Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo, ha spiegato di essere impegnato a raccontare le notizie sul calcio, in particolare sui trasferimenti dei giocatori, senza tuttavia firmare contratti o partecipare alle trattative dell’Inter. Durante un’intervista, ha chiarito i limiti del suo ruolo, sottolineando che fornisce informazioni, ma non ha responsabilità dirette nelle operazioni di mercato della società nerazzurra.