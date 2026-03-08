Fabio ad Affari Tuoi non ne azzecca una poi ricorda il suggerimento della fidanzata | come è finita la partita

Su Affari Tuoi, un concorrente dal Piemonte di nome Fabio affronta la sfida. La partita inizia con difficoltà e si conclude con risultati deludenti, nonostante abbia ricordato il consiglio della fidanzata. La sua performance non riesce a cambiare l’andamento della trasmissione, lasciando il pubblico senza sorprese. La puntata si chiude senza colpi di scena per il concorrente.

Ad Affari Tuoi è il turno di Fabio dal Piemonte. La partita non inizia benissimo e si conclude anche peggio, nonostante il pacchista si sia ricordato il consiglio della sua futura sposa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ad Affari Tuoi Danilo sfiora la partita perfetta, poi evita il baratro e si salva con una scelta fondamentaleNella partita di Affari Tuoi del 4 gennaio il concorrente dell'Abruzzo porta avanti una partita eccellente, ma alla fine rischia di tornare a casa a...

Leggi anche: Ad Affari tuoi Irene ha il pacco da 300mila euro ma accetta il cambio: come è finita la partita

Tutti gli aggiornamenti su Affari Tuoi.

Temi più discussi: Nella finale del Festival Carlo Conti investirà Stefano De Martino come suo erede per Sanremo 2027?; Paola e Andrea perdono tutto ad Affari Tuoi: la puntata finisce male alla Regione fortunata; E sono affari suoi. Carlo Conti passa il testimone, Sanremo 2027 tocca a Stefano De Martino (di L. Piras); Ascolti tv ieri domenica 1 marzo chi ha vinto tra Franco Battiato, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio.

Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Fabio del Piemonte punta i 200mila e…Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Fabio sogna i 200mila e alla fine… Gioca Fabio dalla frazione di Cuneo questa sera su Rai1 ad Affari Tuoi, ... televisionando.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 8 marzo 2026Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 8 marzo 2026? Centotrentasettesima puntata di questa edizione, nonché cinquantasettesima dell'anno che vede come padrone di casa Stefano De Martino ... tag24.it

La Rai punta forte sul conduttore di Affari Tuoi per rilanciare il Festival, che ha dimostrato di aver bisogno di un'evoluzione nel racconto per tornare ad essere un evento, anche sul piano televisivo. Le questioni sul tavolo e qualche suggerimento non richiesto p - facebook.com facebook

Stefano De Martino, senza dubbio, è il ragazzo d'oro della Tv italiana. Il conduttore di Affari Tuoi e prossimo presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, mette d'accordo ogni generazione: look da bravo ragazzo, affascinante, gentile. What else L x.com