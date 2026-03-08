F1 | un Mondiale bellissimo rovinato da un motore irregolare i problemi

Oggi si è aperto il nuovo campionato di Formula Uno, segnando una svolta con l’introduzione di monoposto completamente rinnovate nel design aerodinamico e nei motori. Tuttavia, il Mondiale, definito “bellissimo” da alcuni, è stato complicato da problemi tecnici legati a motori considerati irregolari, che hanno causato sospensioni e penalizzazioni durante le prime gare. La stagione si presenta quindi ricca di tensioni e sfide tecniche.

Che succede in F1? Si è aperto oggi il Mondiale di Formula Uno. Una vera svolta per la categoria, che nel 2026 ha deciso di mettere in pista monoposto completamente nuove dal punto di vista dell’aerodinamica e del motore. Oggi in pista in Australia è emersa la superiorità disarmenta di Mercedes. La casa anglo-tedesca è riuscita a costruire una macchina solida, con un motore superiore ai competitor. La gara che ne è venuta fuori è stata divertentissima per i primi 13 giri, salvo poi congelarsi all’uscita della prima VSC che ha permesso ai Mercedes di pittare, lasciando Leclerc ed Hamilton al palo. Tanta sfortuna per le rosse che non sono riusciti a sfruttare una seconda VSC (che sarebbe potuta risultare decisiva) per la chiusura della pit line. 🔗 Leggi su Sportface.it

Svolta in F1 sul trucco del motore Mercedes: cambio regolamentare in vista a pochi giorni dal MondialeLa FIA pronta a modificare i criteri di verifica sul rapporto di compressione dei V6 a meno di un mese dall'inizio del Mondiale di Formula 1 2026:...

F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026La prima grande contesa tecnica della stagione di F1 2026 riguarda i motori delle monoposto, in particolare Mercedes e Red Bull Powertrains.

F1, Oliver Bearman: Ottimo ritmo, bello cominciare così?Un inizio oltremodo positivo per Oliver Bearman. Il giovane pilota in forza alla Haas ha infatti strappato la settima piazza in occasione del GP ... oasport.it

F1: la Mercedes domina il Gp di Australia, sul podio la Ferrari di Leclerc CLASSIFICHEIl Mondiale della rivoluzione tecnica in Formula 1 parte nel segno della Mercedes (doppietta) e di George Russell che vince la gara inaugurale della stagione 2026 all'Albert Park di Melbourne. Buona l ... ansa.it

