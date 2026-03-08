La nuova stagione di Formula 1 si è aperta con un’esibizione di sorpassi e duelli spettacolari, riportando in auge le emozioni di vent’anni fa. Russell ha concluso in prima posizione, mentre Leclerc si è piazzato terzo. La gara ha mostrato un ritmo intenso e molti cambi di posizione, con i piloti protagonisti di continui scambi in pista.

Sembra di essere tornati indietro di vent’anni fa quando i gran premi di Formula 1 regalavano emozioni e adrenalina a non finire con sorpassi e controsorpassi in continuazione e il pilota che faceva la differenza molto più della macchina. In Australia il primo Gran Premio del 2026 ci ha regalato uno spettacolo che non si vedeva da tempo, una gara divertente e piena di colpi di scena e alla fine la vittoria della macchina che in questo momento è la più veloce: la Mercedes. Trionfo delle frecce d’argento con George Russell primo e Kimi Antonelli secondo, ma sul podio sale anche Charles Leclerc, terzo con la sua Ferrari davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, finalmente competitivo dopo l’anno nero con la Rossa. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - F1 tutta nuova, adesso è spettacolo Trionfa Russell, Leclerc è terzo

