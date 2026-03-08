F1 su TV8 oggi GP Australia 2026 | orario differita in chiaro 8 marzo

Oggi su TV8 viene trasmesso in differita il Gran Premio d’Australia di Formula 1, in programma domenica 8 marzo alle 5:00 del mattino. La gara si svolge sul circuito di Melbourne, all’interno dell’Albert Park, e rappresenta il primo degli 24 appuntamenti del campionato 2026. La corsa coinvolge i piloti e le squadre che si sfidano sulle strade cittadine della metropoli australiana.

Il Gran Premio di Australia di F1 si disputerà alle ore 5:00 di domenica 8 marzo. Il Circus vivrà il primo dei suoi ventiquattro appuntamenti stagionali nel tracciato di Melbourne, ricavato nelle strade dell’Albert Park, uno dei luoghi più iconografici della metropoli down under. Quella del 2026 sarà la quarantesima edizione di un evento nato nel 1985 e da allora perenne parte integrante del calendario della massima categoria automobilistica. Per la verità, c’è stato uno iato dovuto alla pandemia (non si è corso nel 2020 e 2021); cionondimeno, la competizione era stata programmata. Non ha potuto svolgersi solo per cause di forza maggiore. Sarà però “solo” la ventinovesima recita sulla pista di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1 su TV8 oggi, GP Australia 2026: orario differita in chiaro 7 marzoLe qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026 di F1 si disputeranno sabato 7 marzo dalle ore 6:00 alle 7:00 italiane.

Le qualifiche del Gran Premio d'Australia 2026 di F1 si disputeranno sabato 7 marzo dalle ore 6:00 alle 7:00 italiane.

Quando la F1 su TV8, GP Australia 2026: orario differita gara in chiaroDopo le qualifiche andate in scena all'alba italiana, il momento topico del fine settimana arriverà con il via allo spegnimento dei semafori previsto ... oasport.it

Oggi la Gara F1 in Australia – Orari TV Sky e differita TV8Oggi si torna in pista in Australia con la prima Gara della stagione F1 2026. Orari TV Sky e differita TV8 Gara GP Australia ... f1ingenerale.com

