Ex Ilva Legambiente scrive al ministero | Senza ok dell?Iss subito lo stop

Legambiente ha inviato una lettera al ministero chiedendo di interrompere immediatamente la produzione dell’ex Ilva se l’Istituto superiore di sanità non fornirà un parere favorevole sull’aggiornamento della valutazione di impatto sanitario. La richiesta si basa sulla condizione che l’Iss non abbia ancora dato il via libera alla revisione delle analisi ambientali e sanitarie relative allo stabilimento.

Se non arriverà un parere positivo dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sull’aggiornamento della valutazione di impatto sanitario, la produzione dell’ex Ilva dovrà essere sospesa. È la richiesta avanzata da Legambiente in una lettera indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. L’associazione denuncia il ritardo nella pubblicazione del parere dell’Iss sul nuovo studio presentato da Acciaierie d’Italia. Legambiente ricorda che sono già trascorsi quattro mesi dalla presentazione dell’aggiornamento, senza che sia stato reso pubblico, sul sito ministeriale, il giudizio da parte dell’Istituto. L’aggiornamento della valutazione sanitaria Lo studio aggiornato, inviato il 4 novembre 2025 da Acciaierie d’Italia, rispondeva alla prescrizione n. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

