eventi culturali in arrivo aiuti dal comune

Il Comune ha annunciato un nuovo programma di aiuti destinato a persone e associazioni che organizzano eventi culturali al di fuori delle loro normali attività. L’iniziativa mira a sostenere chi promuove iniziative artistiche e culturali, offrendo contributi e supporto logistico. La misura interessa tutte le realtà coinvolte nella pianificazione e realizzazione di manifestazioni che si svolgono in spazi pubblici o privati, ma non fanno parte delle attività istituzionali.

Iniziativa dell’amministrazione comunale rivolta alle persone e alle associazioni che realizzano eventi al di fuori della loro attività istituzionale. Un modo per ampliare l’offerta nei periodi in cui le proposte languono, praticamente tre quarti dell’anno. "Il Comune di San Marcello Piteglio – si legge sulla pagina ufficiale - concede contributi per il 2026, fino ad esaurimento delle risorse, per iniziative a sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, eventi sportivi, scientifici, culturali, ambientali e ricorrenze storiche, civili e religiose. Possono partecipare: persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

