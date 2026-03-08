Espulso dopo il furto di denaro a una viaggiatrice In questura due allontanamenti al giorno

Un uomo straniero irregolare con precedenti è stato espulso dopo aver sottratto denaro a una viaggiatrice. Nella stessa giornata, la questura di Venezia ha eseguito due allontanamenti di altri stranieri senza permesso e con precedenti. Si tratta dell’ultimo episodio tra quelli gestiti dalle forze dell’ordine locali, che quotidianamente si occupano di allontanare persone senza documenti regolari.

L'ultimo fermato dalla polizia di Santa Chiara e dai colleghi della polizia ferroviaria aveva afferrato i contanti di una viaggiatrice, provando a fuggire. Bloccato dagli agenti, aveva alcune banconote ancora in tasca. Senza documenti, con generalità false e precedenti: via dal territorio. In un mese due allontanamenti e respingimenti al giorno È solo l'ultimo degli stranieri irregolari e con precedenti allontanati dal territorio attraverso il lavoro delle specialità della questura di Venezia. Si tratta di un uomo considerato responsabile di furto aggravato ai danni di una viaggiatrice e false attestazioni a pubblico ufficiale. Nei... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

