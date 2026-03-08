Nella capitale iraniana si sono udite diverse esplosioni mentre nel Medio Oriente si susseguono attacchi missilistici iraniani contro Israele. In risposta, l'ex presidente statunitense ha lanciato un avvertimento alla nuova Guida Suprema, dichiarando che qualsiasi azione contro gli Stati Uniti non potrà essere portata avanti senza il loro consenso. Si ipotizza anche la possibilità di un intervento di truppe di terra.

Continuano le ostilità in Medio Oriente. In contemporanea con l'ondata di missili iraniani su Israele sono state udite esplosioni a Teheran. Lo riferisce l'agenzia iraniana Mehr. Nel giorno in cui il regime degli Ayatollah ha deciso la nuova Guida Suprema, il presidente Donald Trump continua a non escludere l'invio di truppe di terra in Iran, che potrebbero essere inviate per requisire l'uranio arricchito usato per sviluppare bombe nucleari. "Tutto è sul tavolo, tutto", ha ripetuto il presidente ad Abc News. La giornata si è aperta con l'annuncio del rappresentante della Guida Suprema nella provincia di Razavi Khorasan, l'Ayatollah Seyyed Ahmad Alam al-Huda che ha affermato che è stata nominata la nuova Guida Suprema dell'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Esplosioni a Teheran. Trump avverte la nuova Guida Suprema: non dura senza ok Usa. Ipotesi truppe di terra

Leggi anche: Teheran: «C’è l’accordo per la nuova Guida suprema». Raid su 5 impianti petroliferi in Iran. Esplosioni all’ambasciata Usa a Oslo – La diretta

Leggi anche: Teheran: «C’è l’accordo per la nuova Guida suprema». Raid Idf su un hotel a Beirut: 4 morti. Esplosioni all’ambasciata Usa a Oslo – La diretta

Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone

Altri aggiornamenti su Guida Suprema.

Temi più discussi: Trump all’Iran: Arrendetevi e fatemi scegliere la vostra nuova Guida suprema; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Stati Uniti e Israele attaccano Teheran. Khamenei è morto.

Iran: «Nuova Guida Suprema presto nominata». Trump: «Non durerà senza approvazione Usa»Il presidente Usa: «Vogliamo assicurarci di non dover tornare qui ogni dieci anni, quando magari non avrete un presidente come me che è disposto a farlo» ... ilsole24ore.com

Guerra, l'Iran sceglie la nuova Guida Suprema. Trump: «Senza la nostra approvazione durerà poco»Guerra in Iran, la diretta. Teheran annuncia che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai, possiamo continuare così ... ilmattino.it

L’Assemblea degli Esperti iraniana avrebbe individuato la figura destinata a diventare la nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica dopo l’uccisione di Ali Khamenei. A riferirlo all’agenzia Fars è stato uno dei membri dell’organismo, l’ayatollah Moha - facebook.com facebook

Iran: "Attaccata base Usa in Bahrain". Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema x.com