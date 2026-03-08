Nella prima mattinata di ieri, i residenti di via Mura Diamante Torelli a Faenza hanno sentito un forte boato seguito dal rumore di vetri in frantumi e alcuni mobili danneggiati. Un’esplosione si è verificata in un appartamento della zona, causando danni ai vetri e agli arredi interni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche.

Un forte boato, rumore di vetri in frantumi e spavento. È quanto hanno avvertito i residenti di via Mura Diamante Torelli a Faenza nella prima mattinata di ieri. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, oltre a un’unità dal comando di Ravenna. Insieme a loro anche la polizia locale del comando di via Baliatico, oltre all’autoambulanza del 118. L’ esplosione è avvenuta all’interno di un appartamento in una palazzina. In casa al momento dello scoppio erano presenti tre persone che fortunatamente sono rimaste illese, nonostante la violenza dello scoppio. L’esplosione, secondo quanto accertato, ha provocato danni materiali tra cui l’esplosione di alcune vetrate nell’appartamento in cui si è generata, oltre a danni ad alcuni mobili resi inutilizzabili dalla deflagrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esplosione in un appartamento. Danneggiati vetri e alcuni mobili

Ragazzi minorenni bloccati dopo atti di vandalismo in stazione: vetri rotti e sedili danneggiati.

Esplosione ad Avola, vetri dell'edificio comunale in frantumi: tre minori nei guai a causa di un petardo

