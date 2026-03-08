Esplosione all' ambasciata Usa a Oslo cosa si sa sulle cause e perché la guerra in Iran non sarebbe collegata

Le autorità stanno ancora indagando sull'esplosione avvenuta presso l'ambasciata statunitense a Oslo. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle cause dell'incidente e non si esclude alcuna ipotesi. Le forze di sicurezza hanno rafforzato i controlli nella zona mentre si cercano eventuali collegamenti con altri eventi recenti. La natura dell'esplosione non sembra correlata alla situazione in Iran.

Si indaga sulle cause dell’esplosione all’ambasciata Usa a Oslo. La polizia norvegese avrebbe precisato che non ci sono notizie di feriti e che l’ordigno avrebbe causato lievi danni materiali a uno degli ingressi. Tra le ipotesi al vaglio anche la possibilità che l’esplosione non si collegata alla guerra in Iran: “È troppo presto”, le parole degli inquirenti. Esplosione all’ambasciata americana a Oslo, cosa è successo Come riporta RaiNews, secondo quanto comunicato dal dipartimento di polizia di Oslo, l’esplosione all’ambasciata Usa a Oslo è avvenuta intorno all’una di notte dell’8 marzo. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto del fumo levarsi dalla zona circostante il complesso diplomatico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

