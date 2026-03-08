Le autorità stanno ancora indagando sull'esplosione avvenuta presso l'ambasciata statunitense a Oslo. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle cause dell'incidente e non si esclude alcuna ipotesi. Le forze di sicurezza hanno rafforzato i controlli nella zona mentre si cercano eventuali collegamenti con altri eventi recenti. La natura dell'esplosione non sembra correlata alla situazione in Iran.

Si indaga sulle cause dell’esplosione all’ambasciata Usa a Oslo. La polizia norvegese avrebbe precisato che non ci sono notizie di feriti e che l’ordigno avrebbe causato lievi danni materiali a uno degli ingressi. Tra le ipotesi al vaglio anche la possibilità che l’esplosione non si collegata alla guerra in Iran: “È troppo presto”, le parole degli inquirenti. Esplosione all’ambasciata americana a Oslo, cosa è successo Come riporta RaiNews, secondo quanto comunicato dal dipartimento di polizia di Oslo, l’esplosione all’ambasciata Usa a Oslo è avvenuta intorno all’una di notte dell’8 marzo. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto del fumo levarsi dalla zona circostante il complesso diplomatico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esplosione all'ambasciata Usa a Oslo, cosa si sa sulle cause e perché la guerra in Iran non sarebbe collegata

Guerra in Iran: Guida suprema è stata scelta. Esplosione a Oslo, colpito portone ambasciata Usa. Kuwait: torre in fiammeTEHERAN – L’ayatollah Seyed Ahmad Alamolhoda, membro dell’Assemblea degli Esperti, ha dichiarato oggi che le elezioni per la prossima Guida Suprema...

Dopo l'esplosione della crisi in Iran, arriva l'appello di Papa Leone XIV. “la stabilità e la pace – ha detto all'Angelus - non si costruiscono con le minacce reciproche e con le armi". x.com

Allerta a Teheran dopo l’esplosione di alcuni depositi di petrolio colpiti negli attacchi statunitensi e israeliani. La Mezzaluna Rossa iraniana ha avvertito la popolazione del possibile rilascio nell’atmosfera di composti tossici, che potrebbero provocare piogge - facebook.com facebook