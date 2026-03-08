Esplosione all’ambasciata americana a Oslo nella notte

Da periodicodaily.com 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l'ambasciata americana a Oslo è stata colpita da un'esplosione. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'evento. La zona è stata isolata e sono in corso controlli nelle vicinanze dell'edificio.

(Adnkronos) – L'ambasciata statunitense a Oslo è stata colpita da un'esplosione nelle prime ore di stamattina, ma nessuno è rimasto ferito. Lo ha riferito la polizia della capitale norvegese, aggiungendo che la causa dell'esplosione non è al momento nota. La detonazione è avvenuta intorno all'1 di notte ora locale e ha causato solo "lievi danni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Medio Oriente. Esplosione nei pressi dell’ambasciata americana a Oslo: nessun ferito, area blindataUna forte esplosione è stata udita nelle vicinanze dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo, in Norvegia.

Leggi anche: La minaccia di Teheran: "Possiamo combattere per altri sei mesi". Esplosione vicino all'ambasciata americana a Oslo. Israele: "Colpiti comandanti dei pasdaran a Beirut"

The Mossad’s Secret War

Video The Mossad’s Secret War

Altri aggiornamenti su Esplosione all'ambasciata americana a....

Temi più discussi: Norvegia, forte esplosione vicino all’ambasciata Usa di Oslo: nessun ferito; Esplosione all'ambasciata americana a Oslo nella notte; Esplosione Oslo, danneggiato un ingresso dell'ambasciata Usa; Esplosione scuote l'area dell'ambasciata USA a Oslo: massima allerta nella capitale.

esplosione all ambasciata americanaNorvegia, forte esplosione vicino all’ambasciata Usa di Oslo: nessun feritoIl comandante della polizia Michael Delmer ha riferito all'emittente pubblica NRK che l'esplosione ha colpito l'ingresso della sezione consolare dell'ambasciata. I danni sono lievi. Non diremo nulla ... tg24.sky.it

esplosione all ambasciata americanaMedio Oriente. Esplosione nei pressi dell’ambasciata americana a Oslo: nessun ferito, area blindataUna forte esplosione è stata udita nelle vicinanze dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo, in Norvegia. A riferirlo sono le autorità locali, che hanno ... laprimapagina.it

Trova facilmente notizie e video collegati.