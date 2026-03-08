Esplosione all’ambasciata americana a Oslo nella notte

Nella notte, l'ambasciata americana a Oslo è stata colpita da un'esplosione. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'evento. La zona è stata isolata e sono in corso controlli nelle vicinanze dell'edificio.