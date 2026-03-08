Esplosione all’ambasciata americana a Oslo nella notte
Nella notte, l'ambasciata americana a Oslo è stata colpita da un'esplosione. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'evento. La zona è stata isolata e sono in corso controlli nelle vicinanze dell'edificio.
(Adnkronos) – L'ambasciata statunitense a Oslo è stata colpita da un'esplosione nelle prime ore di stamattina, ma nessuno è rimasto ferito. Lo ha riferito la polizia della capitale norvegese, aggiungendo che la causa dell'esplosione non è al momento nota. La detonazione è avvenuta intorno all'1 di notte ora locale e ha causato solo "lievi danni.
Medio Oriente. Esplosione nei pressi dell’ambasciata americana a Oslo: nessun ferito, area blindataUna forte esplosione è stata udita nelle vicinanze dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo, in Norvegia.
La minaccia di Teheran: "Possiamo combattere per altri sei mesi". Esplosione vicino all'ambasciata americana a Oslo. Israele: "Colpiti comandanti dei pasdaran a Beirut"
