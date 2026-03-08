Esplosione a Oslo danneggiato ingresso dell’ambasciata americana

Nella notte a Oslo si è verificata un’esplosione che ha danneggiato l’ingresso dell’ambasciata americana. Un forte boato è stato udito in tutta la zona e sono stati segnalati alcuni danni materiali di lieve entità. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto e non sono state riportate vittime. La polizia ha avviato le verifiche per identificare i responsabili.

Un forte boato è stato udito nella notte a Oslo, in Norvegia, collegato all'esplosione di un ordigno che ha causato "lievi danni materiali" a uno degli ingressi dell'ambasciata statunitense a Oslo. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese. Al momento, sottolineano gli inquirenti, "è troppo presto" per determinare se l'esplosione sia da collegare al conflitto in corso tra Usa e Iran (fonte Ansa Video).