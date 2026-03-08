Espanyol-Oviedo lunedì 09 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ritorno alla vittoria per i Pericos?

Lunedì 9 marzo 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Espanyol e Oviedo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si conoscono le quote e i pronostici. L’Espanyol, dopo aver iniziato bene la stagione, non ha ancora vinto nel 2026 e si trova fuori dalla zona europea. La squadra cerca di tornare alla vittoria in questa sfida.

La splendida prima parte di stagione dell'Espanyol rischia di essere oscurata da questa seconda fetta di annata che non accenna a finire: i catalani non hanno mai vinto nel 2026 e sono usciti dalla zona europea. Lunedì notte, però, nella sfida che chiuderà la giornata hanno una grande occasione per risollevarsi: ospiteranno l'Oviedo, squadra ultima in.