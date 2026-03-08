Escursionisti bloccati sul Resegone | soccorritori in azione

Nella serata di domenica 8 marzo, intorno alle 19, i soccorritori sono intervenuti sul Monte Resegone, tra Costa e il rifugio Stoppani, per un intervento di recupero. Escursionisti sono rimasti bloccati lungo i sentieri e sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza. L'intervento è ancora in corso e coinvolge diverse forze di soccorso.

Due persone colte da un affaticamento nei pressi del rifugio Stoppani, non riuscendo a rientrare a valle. Sul posto le unità SAF dei vigili del fuoco e il soccorso alpino di Lecco Nella serata di domenica 8 marzo, alle 19 circa, è scattato l'allarme sul Monte Resegone, tra la località Costa e il rifugio Stoppani. Due escursionisti, colpiti da forte affaticamento, si sono trovati nell'impossibilità di rientrare a valle in autonomia e in condizioni di sicurezza. La centrale operativa ha immediatamente allertato il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Lecco: sul posto sono stati inviati tre operatori del Nucleo SAF...