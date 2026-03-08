Esce di casa e scompare dopo il disperato appello della famiglia ritrovato a Santarcangelo

Una famiglia di Savignano sul Rubicone ha vissuto ore di preoccupazione dopo la scomparsa di un ragazzo di 29 anni, che venerdì pomeriggio non è più tornato a casa. Dopo un disperato appello, il giovane è stato poi ritrovato a Santarcangelo. La scomparsa ha suscitato grande apprensione tra parenti e amici.

Giuliano non dava notizie dalle 14 di sabato. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri: ritrovato dopo lunghe ore di ricerche Ore di grande angoscia per una famiglia di Savignano sul Rubicone. Dalle 14 di sabato (7 marzo) era scomparso senza più far ritorno a casa Giuliano, un ragazzo di 29 anni che vive in città assieme alla mamma. La famiglia aveva atteso invano fino alle 22, senza ricevere notizie, decidendo di rivolgersi alla stazione dei Carabinieri di Savignano per denunciarne la scomparsa. Il ragazzo è stato poi ritrovato nella prima serata di domenica (8 marzo) a Santarcangelo, in buone condizioni di salute. Era arrivato un appello da parte della sorella: “Giuliano si è allontanato da casa senza un motivo e senza lasciare alcuna informazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

