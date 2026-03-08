Esce dagli arresti domiciliari per andare a incendiare l'auto dell'ex | arrestato a Genova

Un uomo di 63 anni è stato arrestato a Genova dopo aver lasciato gli arresti domiciliari e aver incendiato l'auto dell'ex partner. Secondo le ricostruzioni, ha portato con sé una tanica di benzina e ha appiccato il fuoco al veicolo, per poi tornare a casa. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo.

L'uomo, di 63 anni, è uscito dagli arresti domiciliari con una tanica di benzina e ha incendiato l'auto dell'ex: poi è tornato a casa. Incastrato dalle telecamere di videosorveglianza.