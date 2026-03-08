Eredità contesa tra fratelli la cassazione chiude la battaglia familiare

La Corte di Cassazione ha deciso in merito a una disputa tra fratelli riguardante l’eredità di una madre. La sentenza ha stabilito che i fratelli esclusi dal testamento avevano diritto a una quota dei beni. La vicenda si è protratta a lungo, coinvolgendo diverse fasi processuali prima di arrivare a questa conclusione definitiva.

Respinto il ricorso della donna che aveva ricevuto i beni: resta valida la condanna al pagamento in favore dei familiari La cassazione ha messo la parola fine a una lunga disputa familiare su un’eredità, confermando che i fratelli esclusi dal testamento della madre avevano diritto a una parte dei beni. La vicenda era iniziata dopo la morte della donna, che aveva lasciato tutto al marito. L’uomo, prima di morire, aveva poi trasferito gli immobili di famiglia alla figlia, escludendo gli altri figli. Questi ultimi avevano fatto causa, sostenendo che il testamento e la successiva cessione dei beni avessero violato le loro quote di legittima. Il tribunale aveva dato loro ragione, riconoscendo la lesione dei diritti successori e condannando la sorella a versare una somma di denaro corrispondente alla parte spettante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

