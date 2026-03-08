Enzo Tortora l’uomo a cui la vita è stata rovinata | bisogna riformare la giustizia italiana anche i giudici devono pagare i loro errori

La vicenda di Enzo Tortora, conduttore televisivo coinvolto in un grave errore giudiziario, ha portato alla luce le falle del sistema di giustizia italiano. Dopo essere stato arrestato e condannato, è stato successivamente scagionato e reintegrato nella sua vita, ma il danno è stato irreparabile. La sua storia solleva domande sulla responsabilità dei giudici e sulla necessità di riformare il funzionamento della giustizia nel paese.

Da poco è uscita la nuova serie su Enzo Tortora di Marco Bellocchio, Portobello. Guardarla mi ha fatto molto riflettere. Enzo Claudio Marcello Tortora, nato a Genova il 30 novembre 1928, è stato un conduttore televisivo, attore, autore, giornalista e politico. Viene considerato padre della televisione italiana, per il suo stile di linguaggio televisivo moderno ed elegante. Inizia negli anni '50 in Rai, conducendo La Domenica Sportiva, Campanile Sera e Portobello, il suo capolavoro che lo portò al successo, perché all'epoca era un format rivoluzionario. Negli anni '70-'80, riusciva a coinvolgere 26 milioni di spettatori, quasi mezza popolazione italiana.