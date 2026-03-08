Ennesima segnalazione da via Volta | Pista ciclabile usata come parcheggio oramai è un' abitutide

Una nuova segnalazione arriva da via Volta a Pescara, dove si segnala che la pista ciclabile viene frequentemente utilizzata come parcheggio, in particolare da genitori che portano i figli in piscina. La situazione costringe anche una persona con disabilità in carrozzina a percorrere la strada, creando disagi e rischi. La strada resta spesso occupata da veicoli lasciati senza sosta sulla pista ciclabile.

«Come più volte segnalato la pista ciclabile di via Alessandro Volta a Pescara viene usata come parcheggio da genitori che vanno in piscina, costringendo anche un diversamente abile con carrozzina a passare in mezzo alla strada».È l'ennesima segnalazione che proviene da un nostro lettore che abita nella zona.

