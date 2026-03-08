Emilia-Romagna | piogge e nebbie dal lunedì al martedì

In Emilia-Romagna, le previsioni indicano piogge e nebbie da lunedì a martedì. Le precipitazioni interesseranno diverse zone della regione, mentre la nebbia ridurrà la visibilità in alcune aree. Le condizioni meteo cambieranno nel corso dei prossimi giorni, portando un aumento delle nuvole e delle piogge. Le autorità raccomandano attenzione alla guida e alle attività all'aperto.

Il cielo sull'Emilia-Romagna si sta preparando a mutare colore, con il ritorno delle perturbazioni previste per i prossimi giorni. Le previsioni indicano un peggioramento progressivo partendo dai settori occidentali, portando nuvolosità irregolare e piogge localizzate che potrebbero evolversi in rovesci. Le temperature rimarranno stazionarie, con minime tra 3 e 6 gradi e massime sui 15-16 gradi nelle pianure, mentre la nebbia si dissolverà lentamente al mattino solo per riformarsi densa durante le ore notturne. L'evoluzione meteo giorno per giorno sulla Pianura Padana. La giornata di lunedì 9 marzo si aprirà con un cielo caratterizzato da una copertura nuvolosa irregolare, dove le nebbie residue sulle pianure inizieranno a sciogliersi gradualmente nell'arco della mattinata.

