Emergenza parcheggi moto a Lecco Fortino | Senza stalli è caos sui marciapiedi

A Lecco, domenica di bel tempo, i motociclisti si sono diretti verso le sponde del lago per una pausa, come ormai consuetudine. Tuttavia, i parcheggi dedicati alle moto sono stati rimossi, lasciando i conducenti senza spazi ufficiali. La mancanza di stalli ha causato un aumento del caos sui marciapiedi, dove i motocicli si ritrovano posteggiati in modo improvvisato.

“Come per auto e bus turistici, anche i parcheggi per moto non ci sono più. Con l'arrivo della primavera il problema non potrà che peggiorare” Domenica di bel tempo e i motociclisti si muovono, come da tradizione, verso le sponde del nostro lago per una sosta nella nostra città ma. Sorpresa! I parcheggi per le moto non ci sono più (come quelli per le auto e per i bus turistici). Succede così che, non avendo alternativa, i motociclisti parcheggiano dove riescono e, in particolare, sui marciapiedi e, tutto diventa più caotico. Purtroppo per certi errori non c'è rimedio e quindi diventa difficile anche fare una proposta alternativa e risolutiva di un problema che, con l'avanzare della stagione primaverile ed estiva, non potrà che peggiorare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

