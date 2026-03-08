Emergenza parcheggi moto a Lecco Fortino | Senza stalli è caos sui marciapiedi

A Lecco, domenica di bel tempo, i motociclisti si sono diretti verso le sponde del lago per una pausa, come ormai consuetudine. Tuttavia, i parcheggi dedicati alle moto sono stati rimossi, lasciando i conducenti senza spazi ufficiali. La mancanza di stalli ha causato un aumento del caos sui marciapiedi, dove i motocicli si ritrovano posteggiati in modo improvvisato.

