Elmas vuole restare a Napoli

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha dichiarato di voler restare in squadra anche nella prossima stagione. Attualmente è uno dei protagonisti nel reparto offensivo del club partenopeo. La sua volontà di continuare con il Napoli è stata resa nota ufficialmente, e l’interesse del club a mantenerlo è evidente. Elmas ha espresso pubblicamente la volontà di continuare a giocare con la maglia azzurra.

C’è un azzurro che sta facendo benissimo col Napoli ed ha tutte le intenzioni di rimanerci anche il prossimo anno: si tratta di Eljif Elmas. Il macedone, alla sua seconda avventura napoletana, sta davvero impressionando Antonio Conte per la sua duttilità tattica. Si tratta di un vero jolly, può ricoprire infatti facilmente più ruoli a centrocampo e, nell’ultimo turno, ha anche ritrovato la rete contro il Torino, club dove lo scorso anno il macedone ha anche giocato in prestito. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, sta valutando il riscatto definitivo dal Lipsia. A riportare tutto è stato il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul social X: “, il quale sta valutando l’acquisto a titolo definitivo”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Sant’Elmas vuole restare al Napoli, molto probabile il riscatto dal Lipsia (Schira)Elmas ha aiutato molto Conte a gestire gli infortuni, la sua versalità ha fatto la differenza in casa Napoli.

