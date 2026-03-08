Elmas non si nasconde | Momento difficile per me poi che parole per Conte

Eljif Elmas ha parlato apertamente del suo attuale stato d’animo, definendo il periodo come difficile. Durante un’intervista a Radio CRC, il centrocampista ha condiviso anche alcune riflessioni su quanto sta vivendo il Napoli in questa fase. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla situazione personale e sulla squadra senza entrare in dettagli o analisi approfondite.

Eljif Elmas ha raccontato qualcosa in relazione al suo momento personale e a quello del Napoli nella sua intervista a Radio CRC. Il calciatore, reduce dal suo primo gol stagionale nella gara contro il Torino, racconta di questa rete come una vera liberazione ed elogia con bellissime parole il lavoro dell'allenatore Antonio Conte. Elmas ringrazia Conte: "Mi sta dando tanta fiducia". Elmas non nasconde quanto gli mancasse il gol: " Mi mancava tantissimo il gol. Tutti sanno quanto voglio segnare e per questo era un momento difficile per me, ma finalmente ci sono riuscito. Devo lavorare per cercare ora di segnare sempre di più. Sono contento per la rete, ma soprattutto per i tre punti".