Elezioni in Germania viaggio nella patria delle auto tra paura della crisi e balzo AfD Produrre armi per evitare licenziamenti? Così non basta

In Germania si svolgono le elezioni e la scena si svolge in una piazza affollata, dove un giovane, con le mani sudate, tiene stretta una bandiera rossa appartenente alla giovanile dei socialisti. La nazione, nota per le sue industrie automobilistiche, si confronta con timori legati alla crisi economica e all’ascesa dell’estrema destra, rappresentata dall’AfD, che ha registrato un significativo incremento nei consensi.

Michael stringe con le mani sudate la bandiera rossa della giovanile dei socialisti e fissa la piazza da dietro il cordone della polizia. Al centro, nel cuore di Stoccarda, un centinaio di persone sventola i colori della Germania e del Baden-Württemberg. Sono gruppi legati all’estrema destra e tra loro si mescola di tutto: no vax, complottisti e – spesso – anche neonazisti. Li circondano una distesa di forze dell’ordine. Di fronte, i manifestanti venuti per contestarli intonano “siamo tutti antifascisti”. Michael aspetta che si apra un varco per infilarsi: “Siamo più di loro”, dice. A pochi metri, famiglie affollano i tavolini dei bar per godersi il sole primaverile, mentre al mercato i politici si affannano per distribuire gli ultimi volantini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

