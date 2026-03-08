Elettra Lamborghini vincitrice morale di Sanremo 2026 non per la canzone e la classifica ma per lo show
Elettra Lamborghini ha partecipato a Sanremo 2026 con il brano “Voilà” arrivando alla sedicesima posizione in gara. Oltre alla musica, ha attirato l’attenzione per il suo atteggiamento e per l’energia che ha portato sul palco, diventando protagonista anche fuori dalla classifica. Tra momenti di spettacolo, battute e incontri, ha lasciato il suo segno nel festival con uno stile molto personale.
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini canta Voilà. Testo e di cosa parla la canzoneElettra Lamborghini a Sanremo non è mai stata una questione di classifica.
“Voilà” di Elettra Lamborghini: chi l’ha scritta e di cosa parla la canzone di Sanremo 2026Ricordate ‘Voilà’ di Barbara Pravi? Perfetto, il brano di Elettra Lamborghini in comune con quello ha soltanto il titolo.
