Elettra Lamborghini vincitrice morale di Sanremo 2026 non per la canzone e la classifica ma per lo show

Elettra Lamborghini ha partecipato a Sanremo 2026 con il brano “Voilà” arrivando alla sedicesima posizione in gara. Oltre alla musica, ha attirato l’attenzione per il suo atteggiamento e per l’energia che ha portato sul palco, diventando protagonista anche fuori dalla classifica. Tra momenti di spettacolo, battute e incontri, ha lasciato il suo segno nel festival con uno stile molto personale.