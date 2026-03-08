Elettra Lamborghini ha spiegato le ragioni della sua scelta di non avere figli, evidenziando come il fattore economico sia determinante. Ha affermato che è necessario aumentare gli stipendi per favorire le famiglie e sostenere le mamme. La cantante ha quindi sottolineato l'importanza di un supporto finanziario più consistente per le donne che decidono di avere figli.

In una lunga intervista Elettra Lamborghini ha parlato, anche, della sua relazione con il marito Afrojack e del possibile desiderio di avere figli. La cantante ha sottolineato che, in questo momento, ha paura di cosa succede nel mondo ma soprattutto considera rivelante l’aspetto economico. “Vanno alzati gli stipendi e le mamme hanno bisogno di maggiore supporto”, le sue parole. Cosa ha detto Elettra Lamborghini sui figli Elettra Lamborghini è stata ospite della puntata dell’8 marzo di Domenica In. Reduce dalla partecipazione a Sanremo 2026, con la canzone Voilà, l’artista ha parlato anche della sua vita privata. Elettra Lamborghini e il marito Afrojack ad un evento Sulla maternità ha evidenziato come sia “traumatizzata” di quello che sta succedendo nel mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elettra Lamborghini torna sul perché non ha figli e cita l'aspetto economico: "Vanno alzati gli stipendi"

