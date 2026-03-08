Elettra Lamborghini | Sogno un figlio ma il mondo mi fa paura

Elettra Lamborghini, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026, è stata ospite a Domenica In dove ha parlato della sua relazione con il marito Afrojack. La cantante ha descritto il loro legame come un amore incondizionato e ha condiviso il suo desiderio di avere un figlio, aggiungendo di provare paura nei confronti del mondo.

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, è stata ospite oggi a Domenica In dove ha parlato della sua relazione con il marito Afrojack: "Il nostro è un amore incondizionato", ha raccontato la cantante ricordando come è nato il loro rapporto. La coppia sta insieme da oltre otto anni: "Lui è olandese, l’ho conosciuto a un festival, dove ci siamo entrambi esibiti: io con il singolo 'Pem Pem' e lui faceva il deejay. A me in quel momento non fregava nulla di fidanzarmi", ha spiegato Lamborghini. "Non sapevo chi fosse, il suo manager ci ha presentati, lui si è folgorato e da lì è nato l’amore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: «Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi»Senta, chi è Elettra Lamborghini? Quant’è davvero «spensierata» e «allegra» come dice? «Tanto, ma non tutta, ovviamente.

Guerra in Medio Oriente. Massimo Martire: “Il mondo ha paura, ma l’indifferenza fa ancora più paura”Il giornalista televisivo si racconta in una lunga intervista ad Antonio Nesci su Fast News Platform: dai social alla guerra in Medio Oriente, dalla...

Aggiornamenti e notizie su Elettra Lamborghini.

Temi più discussi: Flora Tabanelli ed Elettra Lamborghini, cosa ci racconta dei giovani il derby tra le Olimpiadi e Sanremo: Scoprire chi preferiscono è una sorpresa; Ho scritto il brano di Elettra Lamborghini per Sanremo. Il mio sogno? Collaborare con De Gregori. Parla CELO; Quanto costa essere Elettra Lamborghini? Tra Sanremo, pressioni e il sogno (rimandato) di maternità; Stivali-gate: la disavventura di Elettra Lamborghini in hotel.

Elettra Lamborghini: Sogno un figlio, ma il mondo mi fa pauraElettra Lamborghini, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, è stata ospite oggi a Domenica In dove ha parlato della sua relazione con il marito Afrojack: Il nostro è un amore in ... adnkronos.com

Elettra Lamborghini, Voilà: chi è, marito, figli, età e vita privata/ Ascolti radio dopo Sanremo 2026Ascolti e passaggi in radio ottimi per Elettra Lamborghini e la canzone Voilà dopo Sanremo 2026. La battuta sul marito Afrojack durante il ... ilsussidiario.net

Elettra Lamborghini - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini quando vuole dormire, ma sente i festini bilaterali o il cane che vomita nel letto #SanremoTop #Sanremo2026 x.com