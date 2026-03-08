Elena Curtoni ha vinto il superG femminile in Val di Fassa valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Prima della gara, si è sfogata parlando di anni difficili durante i quali si è posta molte domande, ma ha sempre saputo di averne. La competizione si è svolta sulla pista locale, con le atlete che hanno dato il massimo per conquistare il podio.

Elena Curtoni vince il superG femminile della Val di Fassa valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra trionfa davanti all a norvegese Kajsa Vickhoff Lie, seconda a 0?26, ed all’altra azzurra Asja Zenere, terza col 33 a 0?27: ai microfoni di Rai 2 HD tutte le emozioni dell’italiana. La gioia di Elena Curtoni: “ La neve mi è piaciuta già dal primo giorno, quindi è una pista che mi piace, in superG l’ultima volta che avevamo gareggiato qui avevo fatto una bella gara. Ho dei bei ricordi e mi trovo sempre molto bene, certo essere lì davanti era da tanto che non lo facevo, quindi sono contenta perché ho dato tutto, e comunque come ogni gara ci ha provato al massimo ed oggi ha funzionato per davvero “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elena Curtoni si sfoga: “Anni difficili, mi facevo delle domande. Ma dentro di me sapevo di averne”

Elena Curtoni: “Sapevo di poter fare bene, mi sarebbe piaciuto stare più attaccata alle due davanti”Elena Curtoni fa un altro piccolo passo avanti e conquista un ottimo quarto posto nel supergigante della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo...

Sci alpino: in Val di Fassa Laura Pirovano si ripete, Elena Curtoni noLa trentina bissa il successo di ieri anche nella discesa libera odierna; la valtellinese sbaglia e accusa un ritardo di quasi 2" In Val di Fassa...

Contenuti e approfondimenti su Elena Curtoni.

Elena Curtoni si sfoga: Anni difficili, mi facevo delle domande. Ma dentro di me sapevo di averneElena Curtoni vince il superG femminile della Val di Fassa valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurra trionfa davanti alla norvegese ... oasport.it

Elena Curtoni, il colpaccio della veterana: trionfo in supergigante a 35 anniIn Val di Fassa la velocista valtellinese torna a vincere in Coppa del mondo a oltre tre anni dall’ultimo successo. Ci credevo, anche se quando i risultati non arrivano cominciano a subentrare i dubb ... ilgiorno.it