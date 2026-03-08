Effetto CR7 | l’Almeria diventa il quinto club spagnolo più seguito su Instagram

L’Almeria ha visto un incremento significativo dei follower su Instagram, diventando il quinto club spagnolo più seguito sulla piattaforma. Questo aumento coincide con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha portato maggiore attenzione mediatica e popolarità al club. La crescita dei seguaci su Instagram ha attirato l’attenzione di appassionati e tifosi, consolidando la presenza digitale della squadra sui social media.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’Almería, club spagnolo che milita nella Segunda División, ha registrato una straordinaria crescita della propria visibilità pubblica da quando Cristiano Ronaldo è diventato un socio. L’annuncio della sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, trasformando il club in un punto di riferimento nel panorama calcistico spagnolo. Questo fenomeno offre uno spaccato interessante sulle dinamiche della popolarità nel mondo dello sport contemporaneo. Dopo l’annuncio del legame di Ronaldo con l’Almería, il numero di follower della squadra su Instagram ha subito un incremento impressionante, avvicinandosi a mezzo milione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Effetto CR7: l’Almeria diventa il quinto club spagnolo più seguito su Instagram Almería, colpo CR7: Cristiano Ronaldo acquista il 25% del clubIl portoghese entra in società tramite la CR7 Sports Investments: obiettivo ritorno immediato nella Liga. Leggi anche: Calciomercato Inter, news su Asllani: si fa avanti un club spagnolo Aggiornamenti e notizie su Effetto CR7 l'Almeria diventa il quinto.... Temi più discussi: L'effetto GOAT è reale: Almería guadagna quasi 3 milioni di follower in 24 ore dopo l'acquisizione di Ronaldo; CR7 diventa proprietario di un club spagnolo: quota nell’Almeria!; Cristiano Ronaldo sempre più uomo d'affari; Cristiano Ronaldo acquista il 25% delle azioni dell'Almeria, squadra della Segunda Division. Perché lo ha fatto?. L’Almeria sogna con CR7: dagli investimenti del presidente Al Kheereiji ai gol di Sergio ArribasDa Mohamed Al Kheereiji all'acquisizione del 25% da parte di CR7: l'Almeria sogna e programma un grande futuro ... gianlucadimarzio.com CR7 acquista il 25% dell’Almeria mentre Bologna e Fiorentina si giocano l’accesso agli ottaviIl portoghese pensa già a quando appenderà gli scarpini al chiodo, ai rossoblù non basta l'1-0 dell'andata per stare tranquilli. Discorso diverso per la ... passionedelcalcio.it Effetto Sanremo sulla top 50 di Spotify: chi resiste, chi ha fatto flop, chi è già uscito dalla classifica Sulla piattaforma di streaming i brani del festival continuano a essere presenti. Non mancano le sorprese - facebook.com facebook Il cielo nero sopra Teheran: è l'effetto dell'incendio degli impianti petroliferi x.com