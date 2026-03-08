Negli ultimi tempi, alcuni arbitri hanno deciso di punire simulazioni che in realtà non si sono mai verificate durante le partite di Serie A. Questa tendenza viene associata all'effetto Bastoni, che sembra aver influenzato le decisioni sui falli e le proteste in campo. La situazione ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando un cambiamento nelle modalità di giudizio arbitrare.

"A Cagliari due cartellini gialli per simulazioni inesistenti: su Palestra e Sebastiano Esposito che addirittura subisce fallo". Tanto l'errore su Kalulu e l'esultanza di Bastoni sono già nella storia del calcio italiano. Repubblica lo definisce effetto Bastoni. E secondo noi ci ha preso in pieno. È la classica toppa peggiore del buco. Si passa da un eccesso all’altro. Adesso il nuovo ordine di Rocchi è punire i simulatori ed ecco che i mediocri arbitri avviano la caccia alle righe e vedono simulazioni anche laddove non ci sono. Tanto indietro non si torna. La topica su Bastoni, con l’aggravante dell’esultanza dell’antisportivo difensore dell’Inter, è già nella storia del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Effetto Bastoni sulla Serie A, ora gli arbitri si inventano simulazioni che non ci sono (Repubblica)

Bastoni Inter, Sala non ci sta: «Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili…»De Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

Leggi anche: Gli arbitri italiani sempre più una pagliacciata: a Cagliari due ammoniti per simulazioni che non erano simulazioni

Aggiornamenti e notizie su Effetto Bastoni.

Discussioni sull' argomento Accanimento su Bastoni, Inter raccoglie il dossier simulatori: Si continua e tutti zitti; Inter e Nazionale in soccorso di Bastoni. E per Gattuso non si tocca; Le big europee pensano a Bastoni: ecco perché Arsenal, Liverpool e Barcellona vogliono l'azzurro; Fischi (per Bastoni) e sbadigli: Como-Inter finisce con un nulla di fatto.

Effetto Bastoni sulla Serie A, ora gli arbitri si inventano simulazioni che non ci sono (Repubblica) "A Cagliari due cartellini gialli per simulazioni inesistenti: su Palestra e Sebastiano Esposito che addirittura subisce fallo". Tanto l'errore su Kalulu e l'esultanza di - facebook.com facebook

In molti rilanciano questo tweet e dicono “qui però parlavi di diritto al fischio”. E infatti stra-confermo: fischiare è sacrosanto diritto di qualunque tifoso, in qualunque stadio, e non lo contesto affatto. Io contesto l’ipocrisia dietro al fischio: chi fischia Bastoni, per co x.com