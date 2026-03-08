Ecco le Voci dentro

"Voci dentro" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena oggi alle 18 nell'ex Cinema Comunale di Borgo Santa Maria in via della Rinascita 23 a Pesaro. L'evento è organizzato dalla Biblioteca Rodari di Borgo Santa Maria, dal Teatro Universitario Aenigma, dal Liceo Artistico "Mengaroni" e dalla Compagnai teatrale femminile della Casa Circondariale di Pesaro. Grazie all'ultimo laboratorio teatrale realizzato dal Teatro Universitario Aenigma nella Casa Circondariale di Pesaro nel corso del 2025 è stato possibile coinvolgere la Sezione femminile dell'Istituto nell'allestimento di una performance dedicata a Franca Rame. Importante la collaborazione con la Fondazione Dario Fo Franca Rame presieduta da Mattea Fo.