L'8 marzo si presenta come una giornata complessa per i diritti femminili, con la consigliera di parità della Provincia che rischia di scomparire. La figura, riconosciuta per il suo ruolo, è al centro di attenzione in un momento in cui le questioni legate alla parità di genere sono di grande attualità. La giornata, per alcuni, si rivela amara e carica di significato.

di Angela Maria fruzzetti La giornata internazionale della donna secondo Diana Tazzini (nella foto), consigliera di parità della Provincia, figura che rischia di sparire. "Oggi si festeggiano gli 80 anni del voto alle donne, eppure è un 8 marzo amaro. Come amaro è stato il 25 novembre scorso, giornata internazionale contro la violenza. Sulle conquiste femminili siamo in retrocessione. Alla vigila del 25 novembre si prendeva atto del passo indietro del governo rispetto all’accordo sul ddl stupri che a gennaio è diventato un definitivo no al testo licenziato in accordo con le opposizioni, eliminando dalla legge sul consenso il consenso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

"È un 8 marzo amaro per i diritti femminili"

