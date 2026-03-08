E’ morto Rino Pedri Domani i funerali

È morto Rino Pedri, e i funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nell’oratorio di Sant’Anna a Molinello, nella parrocchia di... La cerimonia sarà aperta al pubblico e si terrà in un clima di raccoglimento. La salma sarà tumulata nel cimitero locale. La notizia è stata comunicata dalla famiglia dell’uomo.

Si terrà, domani pomeriggio, alle 15, nell'oratorio di Sant'Anna a Molinello nella parrocchia di Borsigliana, nel Comune di Piazza al Serchio, il funerale di Rino Pedri, classe 1939, una lunga vita di lavoro all'estero e poi dagli anni '80 imprenditore nella ristorazione, titolare del rinomato locale "La Carretta" a Marina di Massa, gestito ora dal figlio. Lascia nel dolore la moglie Antonietta Veneziano, i figli Silvio e Sonia con le loro famiglie, con i cari nipoti Leonardo, Indro e Ilenia, le cognate Ernesta, Teresa e Luigina. Rino era l'ultimo ancora vivente dei quattro fratelli Pedri, Luciano, Carlo e Saverio, nativi tutti del piccolo borgo di Molinello, accumunati da una vita di lavoro, impegno e soddisfazioni in varie parti del mondo, ma sempre con il ritorno, appena possibile al "nido natio", dove hanno tenuto sempre casa.