In un racconto che attraversa decenni e continenti, si narra di una donna chiamata Pia, la cui risposta a una domanda semplice come “È femmina?” diventa simbolo di una vita segnata dalla povertà e dalla fatica delle contadine negli anni ’20. La sua storia si intreccia con le sfide di una famiglia e con le celebrazioni di date storiche come l’8 marzo, che ricordano eventi cruciali in diverse parti del mondo.

Claudio Repek 8 marzo. Una data, una festa dall’origine contrastata: New York 1911, San Pietroburgo 1917, Mosca 1921. In Italia la prima celebrazione si tenne nel 1922. Pochi mesi prima della nascita di Pia, bambina del basso Casentino. La sua storia Inizia male e proseguirà peggio ma aiuta a capire il cammino delle donne e dell’8 marzo. Ecco il racconto che lei fece della sua vita quando aveva ormai 93 anni. "La femmina l’aveva e il maschio era morto. Mio padre faceva i muri lungo le vigne e la mattina in cui nacqui, era al lavoro nei campi. Andarono a chiamarlo e lui domandò: "che è, un maschio o una femmina?" Gli risposero che era una bambina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "È femmina? Non torno a casa". Pia dalla delusione del padre all’infinita sfida alla miseria. Vita da contadine negli anni ’20

“Mio padre nel lager, quando tornò a casa pesava appena 38 chili”Macerata, 27 gennaio 2026 – “Nel lager di Kahla i turni erano massacranti: dodici ore, di giorno o di notte, con qualsiasi temperatura e condizione...

“Siamo abbastanza vecchi per non farci entusiasmare troppo dalla meraviglia o farci abbattere dalla miseria”: dopo 25 anni i C.S.I. tornano insiemeGiovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali pronti per il tour "In Viaggio".

Contenuti utili per approfondire È femmina Non torno a casa Pia dalla....

Discussioni sull' argomento È femmina? Non torno a casa. Pia dalla delusione del padre all’infinita sfida alla miseria. Vita da contadine negli anni ’20; Giulia Cecchettin, a Zelarino iniziano le riprese del film 'Se domani non torno'; Dal 6 all’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con AISM torna Gardensia; Perumal Murugan, un amore Tamil.

Cristina Marino: «Luca Argentero? Decidiamo tutto insieme. Torno a lavorare ora che i figli sono grandi, la vita da set non era compatibile»Cristina Marino torna al lavoro con un nuovo progetto insieme a Pio e Amedeo nel film Oi vita mia. Dopo la nascita dei bambini, Nina Speranza (5 anni) e Noè (3 anni), l'attrice e imprenditrice si ... ilmattino.it

Sorgente di vita Domenica 8 marzo ore 7 su #Rai3 e #RaiPlay Nel giorno della #FestadellaDonna, le voci di due donne iraniane, Fariba Karimi e Rayhane Tabrizi, attiviste che da anni denunciano i soprusi e le violenze della Repubblica Islamica. In un mom - facebook.com facebook

Vita da rider a Firenze: “Mi sento in trappola, ma non posso smettere di correre” x.com