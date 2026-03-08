Duran Lantink | patchwork e cinema la nuova era di Gaultier

Durante la settimana della moda di Parigi, Duran Lantink ha preso il posto di Jean Paul Gaultier come designer principale. È conosciuto per il suo stile sperimentale e per il modo in cui sfida le convenzioni dell’abbigliamento tradizionale. La sua proposta si distingue per l’uso del patchwork e riferimenti al cinema, portando una nuova energia nel mondo della moda.

Nel cuore pulsante della settimana della moda parigina, il testimone di Jean Paul Gaultier è passato nelle mani di Duran Lantink, un designer noto per la sua vena sperimentale e irriverente verso i codici dell'abbigliamento. La collezione Autunno-Inverno 2026 si apre con un omaggio cinematografico a Marlene Dietrich, evocando l'atmosfera notturna degli anni Venti attraverso modelle avvolte nel nero assoluto e dettagli come il rossetto rosso fuoco. Tuttavia, questa narrazione iniziale si disperde nel corpo centrale della sfilata, dove il patchwork diventa il vero marchio di fabbrica del nuovo creatore, mescolando materiali tecnici come il nylon con completi sartoriali strutturati.