Duello McGrath-Pinheiro Braathen nello slalom di Kranjska Gora Vinatzer mette la top10 nel mirino

Nella prima manche dello slalom speciale di Kranjska Gora, dieci atleti si sono distinti per un distacco inferiore a un secondo. Tra i protagonisti ci sono McGrath, Pinheiro Braathen e Vinatzer, che si prepara a puntare alla top10. La gara si disputa in una cornice di grande equilibrio, con tutti i concorrenti molto vicini tra loro.

La prima manche dello slalom speciale di Kranjska Gora si chiude all'insegna del grande equilibrio con i primi dieci racchiusi in meno di un secondo. Il norvegese Atle Lie McGrath, leader della classifica di specialità, precede il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e il belga Armand Marchant. Alex Vinatzer chiude a ridosso delle prime dieci posizioni e proverà a rimontare nella seconda discesa. Atle Lie McGrath, grazie ad una progressione inesorabile nella seconda parte del tracciato, recupera il divario accumulato a metà gara, e taglia il traguardo con il miglior tempo in 48.23. Lucas Pinheiro Braathen conferma il suo eccellente stato di forma, firma una buona discesa e conclude la sua prova con il tempo di 48. © Oasport.it - Duello McGrath-Pinheiro Braathen nello slalom di Kranjska Gora. Vinatzer mette la top10 nel mirino