Duecento attività in silenzio per onorare il gentil sesso

A Codigoro, domani a mezzogiorno, si svolgerà un momento di silenzio coinvolgendo duecento attività commerciali, tutte unite per rendere omaggio alle donne. L’iniziativa coinvolge negozi, ristoranti e altre attività del paese che si fermeranno per alcuni minuti in segno di rispetto e riconoscimento. La scelta di un’azione collettiva mira a sottolineare il valore delle donne senza parole.

Un silenzio comune per onorare le donne si terrà domani a mezzogiorno a Codigoro. E’ l’idea del sindaco Alice Sabina Zanardi e dell’assessore alle Pari Opportunità Graziella Ferretti che coinvolgerà le circa duecento attività commerciali del territorio, frazioni comprese, coinvolte nell’iniziativa con una lettera inviata ad ognuna di loro. "A volte credo che il silenzio faccia più rumore - spiega il primo cittadino - che mille parole, un silenzio che vuole essere assordante, replicato da tutti gli operatori commerciali e dai quasi duemila studenti di ogni ordine e grado del nostro territorio ed a tutti coloro che vogliono dire basta con questa continua mattanza di donne, per la sola colpa di voler essere se stesse e libere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

