Due nuovi acquedotti per l’irrigazione

Venerdì a Zignago sono stati inaugurati due nuovi acquedotti destinati all’irrigazione, uno per le frazioni di Serò e l’altro per Torpiana-Valgiuncata. Gli impianti sono stati messi in funzione per migliorare l’approvvigionamento idrico destinato all’agricoltura nella zona. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei rappresentanti delle comunità interessate.

Sono stati inaugurati venerdì a Zignago i nuovi acquedotti irrigui a servizio delle due frazioni di Serò e Torpiana-Valgiuncata. Si tratta – sottolinea una nota dell'amministrazione comunale – di opere attese da anni dalla comunità agricola locale e realizzate grazie a finanziamenti del Programma di sviluppo rurale. Gli interventi hanno richiesto un investimento complessivo di circa 500 mila euro. All'inaugurazione hanno preso parte l'assessore all'Agricoltura della Regione Alessandro Piana, il sindaco di Zignago Simone Sivori e la senatrice Stefania Pucciarelli. Nella pratica, la realizzazione dei due acquedotti irrigui destinati alla frazione di Serò e a servizio delle località di Torpiana e Valgiuncata consentirà di migliorare la distribuzione dell'acqua a supporto delle attività agricole e delle coltivazioni della zona.