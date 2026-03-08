Droni il mercato italiano cresce del 5% nel 2025

Nel 2025 il mercato italiano dei droni e della mobilità aerea avanzata ha raggiunto i 168 milioni di euro, registrando un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Il settore coinvolge principalmente aziende e enti pubblici, che utilizzano questa tecnologia per diversi scopi. Il dato evidenzia una crescita costante nel comparto, con un aumento delle attività e degli investimenti nel settore.

Nel 2025 il mercato professionale dei droni e della mobilità aerea avanzata in Italia (B2B e B2G) ha raggiunto i 168 milioni di euro, in crescita del 5% sul 2024. E’ uno dei dati emersi dall’ultimo rapporto dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano di cui si è parlato nell’incontro organizzato in Senato per la presentazione della 11ma edizione di Dronitaly, che si svolgerà a Bologna dall’11 al 13 marzo. Lo studio riporta che nel 2025 i velivoli registrati sulla piattaforma d-flight hanno superato quota 148mila, mentre gli operatori attivi hanno raggiunto oltre 185mila unità, gli spazi di volo autorizzati sono in aumento e i vertiporti arriveranno presto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

