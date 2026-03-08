Drone si schianta contro un grattacielo a Dubai Marina | pioggia di detriti e gente in fuga Un morto ad Al Barsha – Il video

Un drone si è schiantato contro un grattacielo a Dubai Marina, generando una pioggia di detriti e causando la fuga di persone nella zona. Nella stessa notte, ad Al Barsha, un uomo ha perso la vita. L’attacco è stato provocato da uno sciame di droni e missili lanciato da Teheran, coinvolgendo direttamente gli Emirati Arabi Uniti.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele colpisce ancora il cuore degli Emirati Arabi Uniti. Nella notte, uno sciame di droni e missili lanciato da Teheran ha preso di mira Dubai, provocando danni in una delle zone più iconiche e lussuose: Dubai Marina. Video diffusi sui social mostrano una violenta esplosione all’altezza del 23 Marina (conosciuto anche come Marsa Dubai), colosso residenziale di 88 piani tra i più alti al mondo. L’ufficio stampa del governo locale ha cercato di rassicurare la popolazione con un post su X, parlando di un’intercettazione riuscita: «I detriti hanno causato un incidente di lieve entità sulla facciata di una torre a Dubai Marina. 🔗 Leggi su Open.online

UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

