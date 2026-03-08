Droga nell’auto Coppia di 30enni finisce in manette

Una coppia di cittadini stranieri di circa 30 anni è stata arrestata a Cesena con l’accusa di spaccio di droga. I carabinieri hanno fermato i due durante un controllo e, a seguito di perquisizione, hanno trovato sostanze stupefacenti all’interno dell’auto. L’arresto è stato effettuato sul posto, e i due sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Una coppia di cittadini stranieri è finita in manette a Cesena per spaccio di droga. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesena hanno arrestato una coppia di coniugi di nazionalità marocchina, 31enne lui e 36enne lei, in quanto ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. I militari hanno predisposto un servizio antidroga nel corso del quale è stata individuata l'auto in uso ai due coniugi marocchini, segnalata come auto usata da loro per spaccio di sostanze stupefacenti tra Cesena e Bertinoro. L'altra sera la coppia è stata controllata dai carabinieri a bordo...