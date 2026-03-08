Droga nel ponente genovese | un arresto

Nella notte, la polizia ha arrestato un giovane di 21 anni proveniente dal Gambia nel ponente genovese. L'uomo è stato fermato e accusato di detenzione di droga con l’intenzione di spacciare. L’arresto si è verificato durante un intervento di routine nelle strade della zona. La polizia ha sequestrato sostanze sospette trovate in suo possesso.

Uno straniero di 21 anni originario del Gambia è stato arrestato dalla polizia nella notte, è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un controllo di iniziativa, le volanti dell'Upgsp hanno fermato il giovane intorno alle due e venti a Pra', trovandolo in possesso di cinque dosi di cocaina. Attraverso la successiva perquisizione domiciliare sono stati trovate altri sette dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 325 euro in contanti. Complessivamente sono stati sequestrati 8,90 grammi di cocaina. Il 21enne è stato portato nelle camere di sicurezza della questura e sarà processato per direttissima lunedì 9 marzo.