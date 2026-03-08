Droga e un coltello in auto denunciato 21enne

Durante un controllo stradale a Latina, i carabinieri della stazione di Borgo Sabotino hanno fermato un 21enne alla guida di un’auto intestata al padre. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati della droga e un coltello. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti e arma bianca.

I carabinieri della stazione di Borgo Sabotino a Latina, nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre era alla guida dell'auto intestata al padre. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 21enne, denunciato in stato di libertà, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente

