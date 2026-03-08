Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha impiegato unità cinofile per un’operazione contro droga e furti, denunciando cinque persone. L’intervento si è svolto nelle ultime ore, con i cani addestrati a rintracciare sostanze stupefacenti e oggetti rubati. L’attività fa parte di un più ampio piano di controllo sul territorio, volto a contrastare attività illegali.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai comuni della Valle dell’Irno e della Valle del Sabato. Le attività, condotte sia nelle ore diurne che notturne, mirano a prevenire i reati e garantire un pronto intervento in caso di necessità. Le operazioni, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Solofra con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, hanno previsto numerosi posti di controllo, perquisizioni personali e veicolari e una costante vigilanza nelle aree considerate più sensibili, assicurando così un presidio capillare del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Droga e furti, in campo unità cinofile: cinque denunce

Furti ravvicinati in centro: cinque unità abitative violate in pochi minuti, allarme tra i residentiNella notte tra venerdì e sabato scorso, a Cicalesi, quartiere di Nocera Inferiore, si è verificato un’onda d’urto criminale che ha scosso il centro...

Roma, controlli nel centro storico: 7 arresti e 2 denunce tra furti, droga e abusivismoROMA – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel cuore della Capitale, nell’ambito del piano di sicurezza...

CONTROLLI IN BORGO STAZIONE: CINQUE ARRESTI E UN CILENO CARCERATO PER FURTI | 14/11/2025

Altri aggiornamenti su Droga e furti in campo unità cinofile....

Temi più discussi: Maxi operazione di Polizia a Ostia: arresti per stalking, furti di carte di credito e droga (VIDEO); Maxi operazione a Borgo Nuovo: scattano 60 denunce, scoperta scuola trasformata in serra di marijuana; Urbino, furti in calo ma occhio alle truffe. Maglione (Carabinieri): Nessun problema di sicurezza; Raffica di furti dentro al porto. Spariscono zaini e borse. La Finanza scopre anche la droga.

Carabinieri, controlli rafforzati in Valle dell’Irno e Valle del Sabato contro furti e drogaIl Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, dott.ssa Rossana Riflesso, negli ultimi giorni ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territ ... irpinianews.it

Raffica di furti dentro al porto. Spariscono zaini e borse. La Finanza scopre anche la drogaUn quarantenne apuano è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L’operazione era scattata dopo la denuncia della sparizione di vari oggetti dai depositi ... lanazione.it

In provincia di Bergamo, lei si era rifiutata di consumare droga - facebook.com facebook

L’assunzione di farmaci dimagranti a base di GLP-1 ha ridotto il rischio di sviluppare qualsiasi tipo di dipendenza da droga e alcool x.com