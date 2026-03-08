Dove vedere Parigi-Nizza 2026 | streaming gratis e diretta tv della corsa francese

Domenica 8 marzo si svolge l’82ª edizione della Parigi-Nizza 2026, una delle tappe più importanti del calendario ciclistico internazionale. La corsa, nota come la “Corsa del Sole”, vede la partecipazione di numerosi team e atleti di alto livello. La gara attraversa diverse regioni della Francia, con tappe che si concluderanno in varie località del paese. L’evento sarà trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming gratuito.

La grande stagione del ciclismo entra nel vivo con la Parigi-Nizza 2026: domenica 8 marzo prenderà il via l'82ª edizione della storica "Corsa del Sole", una delle prove più prestigiose del calendario della Union Cycliste Internationale WorldTour. Come da tradizione, la gara partirà dalla regione parigina per attraversare la Francia e concludersi sulle strade della.

Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Corsa del Sole edizione 2026 prende il via oggi domenica 8 marzo con la prima delle 8 tappe in programma. Sancisce il debutto stagionale di Jonas Vingegaard, primo tra i favoriti in classifica ... fanpage.it

Parigi-Nizza 2026 riserva una prima tappa movimentata da Achères a Carrières-sous-Poissy (170,9 km), con quattro GPM finali e potenziali sprint a ranghi ridotti. Scopri favoriti, altimetria e orari live nel nostro post completo. x.com