Leonardo Paoluzzi, fondatore di Kanaga Africa Tours, guida da oltre 15 anni viaggiatori italiani alla scoperta dell’Africa, un continente spesso percepito come distante o difficile da visitare. Secondo lui, ci sono destinazioni che si adattano bene ai primi viaggi, offrendo esperienze autentiche e accessibili. Paoluzzi conosce bene le mete che permettono di vivere un primo contatto con il continente africano.

Avere la sede operativa in Africa significa, per lui, «respirare il continente 24 ore al giorno»: un contatto costante con partner e informatori locali, informazioni aggiornate in tempo reale e una progettazione dei viaggi che aderisce il più possibile alla realtà (leggi: nessuna cattiva sorpresa per i viaggiatori una volta arrivati a destinazione). Un approccio che rifiuta la vendita di viaggi in Africa standardizzati e punta invece a orientare ogni viaggiatore verso l’esperienza più adatta, consapevole che la differenza la fa la conoscenza profonda del territorio. È giusto parlare genericamente di Africa? «Dal punto di vista geografico ed etnografico Africa significa ben poco, perché è un terreno di scoperta enorme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dove andare per il primo viaggio in Africa secondo un esperto

Il papa andrà in Angola nel suo primo viaggio in AfricaLo ha dichiarato l’arcivescovo e nunzio apostolico Kryspin Witold Dubiel: tempi, itinerario e programma della visita di Leone XIV sono in fase di...

Papa Leone XIV: scelta Angola come meta del suo primo viaggio in AfricaL’Angola si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, che ha scelto il Paese come la destinazione del suo primo viaggio in Africa da Pontefice.

Mi Trasferisco in Africa: Compro una Villa da Sogno!

