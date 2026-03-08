Dormono meno mangiano peggio e vedono male Smartphone e tablet sotto accusa | cosa succede ai bambini iperconnessi e come evitarlo secondo i pediatri
Un nuovo episodio del vodcast «Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli» affronta il tema dell’impatto degli schermi sui bambini. In questa puntata, realizzata da Adnkronos con la collaborazione della Società Italiana di Pediatria, si evidenzia come l’uso precoce di smartphone e tablet possa influenzare il sonno, l’alimentazione e la vista dei più piccoli.
Il rapporto precoce tra bambini e dispositivi digitali è al centro dell'episodio «Attenzione agli schermi» del vodcast «Le 6 A - La salute si costruisce da piccoli», realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria.
Bambini e uso di smartphone e tablet, il vodcast con i consigli dei pediatri
